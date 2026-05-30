A Prefeitura de Taubaté vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir da próxima segunda-feira (1º). Com a medida, qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade poderá receber a dose da vacina contra a influenza nas unidades de saúde do município.

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A decisão segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde e busca aumentar a cobertura vacinal diante do período de maior circulação de vírus respiratórios, quando cresce o número de atendimentos por síndromes gripais e doenças respiratórias.