A Prefeitura de Taubaté vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população a partir da próxima segunda-feira (1º). Com a medida, qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade poderá receber a dose da vacina contra a influenza nas unidades de saúde do município.
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A decisão segue orientação da Secretaria de Estado da Saúde e busca aumentar a cobertura vacinal diante do período de maior circulação de vírus respiratórios, quando cresce o número de atendimentos por síndromes gripais e doenças respiratórias.
A vacina estará disponível nas 33 salas de vacinação ativas da cidade. Antes de se dirigir a uma unidade, a Secretaria de Saúde recomenda que os moradores entrem em contato com o posto de referência para confirmar os horários de atendimento.
Cobertura vacinal segue abaixo da meta
Apesar da campanha já estar em andamento há semanas, os índices de vacinação ainda estão abaixo do esperado entre os grupos prioritários.
Até o dia 27 de maio, Taubaté havia aplicado 34.507 doses da vacina contra a influenza. A cobertura vacinal entre os públicos prioritários chegou a 47,72%.
Entre os idosos, foram aplicadas 29.202 doses, alcançando cobertura de 49,63%. Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram registradas 4.403 doses, o que representa cobertura de 22,51%.
Já entre as gestantes, foram aplicadas 902 doses, atingindo cobertura de 38,12%.
Grupos prioritários seguem em alerta
A ampliação da campanha ocorre após a primeira fase da vacinação, que contemplou grupos considerados mais vulneráveis às complicações da gripe, como idosos, crianças pequenas, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.
Mesmo com a liberação para toda a população, a Secretaria de Saúde reforça a importância de que esses grupos procurem as unidades de saúde o mais rápido possível, já que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.
Como se proteger das doenças respiratórias
Além da vacinação, especialistas recomendam medidas simples para reduzir o risco de infecções respiratórias: Higienizar as mãos com frequência; Manter os ambientes ventilados; Beber bastante água; Manter alimentação equilibrada; Evitar o acúmulo de poeira e mofo dentro de casa.
A vacinação é considerada a principal forma de prevenção contra casos graves de influenza, hospitalizações e mortes causadas pela doença.