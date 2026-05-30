Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 10 mil porções de drogas prontas para comercialização e na prisão de um suspeito na tarde desta quinta-feira (29), em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação foi realizada por equipes da Força Tática durante patrulhamento pelo bairro Fonte Imaculada. Os policiais abordaram um veículo Ford Ecosport que circulava pela Rua São Caetano com dois ocupantes.