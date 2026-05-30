Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 10 mil porções de drogas prontas para comercialização e na prisão de um suspeito na tarde desta quinta-feira (29), em Taubaté.
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A ação foi realizada por equipes da Força Tática durante patrulhamento pelo bairro Fonte Imaculada. Os policiais abordaram um veículo Ford Ecosport que circulava pela Rua São Caetano com dois ocupantes.
Durante a ocorrência, informações repassadas pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) indicaram que os abordados poderiam estar armazenando entorpecentes em um imóvel da região. Diante da suspeita, equipes de apoio da Força Tática e do Comando Força Patrulha foram acionadas para dar continuidade às diligências.
Segundo a Polícia Militar, um dos abordados indicou um imóvel localizado nas proximidades. No local, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas de diferentes tipos, todas já fracionadas e embaladas para a venda.
De acordo com a corporação, foram apreendidas cerca de 10 mil porções de entorpecentes, quantidade que evidencia uma estrutura voltada para o abastecimento do tráfico de drogas na cidade.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Permanente, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que irá apurar a origem dos entorpecentes e a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.
A quantidade exata e os tipos de drogas apreendidos ainda serão detalhados pela autoridade policial responsável pela ocorrência.