São José dos Campos alcançou uma marca recorde na área da segurança pública. Pela primeira vez desde o início da série histórica da Secretaria da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, em 2001, o município passou um mês inteiro sem registrar nenhum roubo de veículo.
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O marco inédito foi alcançado em abril de 2026 e reforça uma tendência de queda. Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados apenas 12 roubos de veículos em toda a cidade, contra 25 ocorrências no mesmo período de 2025. A redução é de 52%.
Os números contrastam com a realidade enfrentada pelo município há pouco mais de uma década. Em maio de 2014, por exemplo, São José registrou 154 roubos de veículos em apenas um mês -- foi o pior resultado mensal da série histórica.
Queda recorde
Os dados da SSP mostram uma transformação significativa no cenário da criminalidade.
Em 2001, primeiro ano da série histórica, foram registrados 1.261 roubos de veículos na cidade. O número permaneceu acima de mil casos anuais durante grande parte da década seguinte.
O pior período ocorreu entre 2011 e 2014, quando os registros superaram a marca de mil roubos por ano. Em 2014, foram contabilizados 1.166 casos.
Desde então, os índices passaram a apresentar queda contínua. Em 2017, a cidade registrou 770 ocorrências. Em 2020, o número caiu para 276. Já em 2025, foram 87 roubos em todo o ano.
Agora, em 2026, São José soma 12 casos nos quatro primeiros meses do ano e alcança um resultado histórico: zero roubo de veículo em abril.
Enquanto os roubos apresentaram forte redução, os furtos de veículos mantiveram-se praticamente estáveis.
Entre janeiro e abril de 2026 foram registrados 218 furtos de veículos no município. No mesmo período de 2025, foram 215 ocorrências.
A diferença de apenas três casos indica estabilidade nesse indicador, contrastando com a expressiva queda observada nos roubos.
Integração das forças de segurança
As forças de segurança e a administração municipal atribuem a redução dos índices criminais ao trabalho integrado entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Prefeitura.
Um dos principais instrumentos dessa estratégia é o programa São José Unida, implantado em 2017 para fortalecer a atuação conjunta dos órgãos de segurança.
Outro destaque é o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), sistema de monitoramento urbano que utiliza centenas de câmeras espalhadas pela cidade para identificar veículos suspeitos, auxiliar investigações e apoiar operações em tempo real.
Segundo as autoridades, a combinação entre tecnologia, inteligência policial e integração das forças de segurança tem contribuído para a redução dos crimes patrimoniais e para o aumento da capacidade de resposta das equipes.