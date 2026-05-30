São José dos Campos alcançou uma marca recorde na área da segurança pública. Pela primeira vez desde o início da série histórica da Secretaria da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, em 2001, o município passou um mês inteiro sem registrar nenhum roubo de veículo.

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O marco inédito foi alcançado em abril de 2026 e reforça uma tendência de queda. Entre janeiro e abril deste ano, foram registrados apenas 12 roubos de veículos em toda a cidade, contra 25 ocorrências no mesmo período de 2025. A redução é de 52%.