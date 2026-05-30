"Continuem procurando." O apelo emocionado da mãe de Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, resume a angústia da família que acompanha, dia após dia, as buscas pelo jovem desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte.
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Mesmo após a localização do colete salva-vidas de Dheorge em alto-mar, os familiares afirmam que ainda mantêm a esperança de encontrá-lo com vida. Em um desabafo, a mãe do rapaz pediu orações e reforçou o pedido para que as autoridades não encerrem as operações de busca.
"Ele pode estar em uma ilha, perdido, esperando ajuda. Peço oração, que as buscas continuem. Ainda há esperança de encontrá-lo com vida, na misericórdia de Deus", afirmou.
A mãe também fez um apelo para que todas as circunstâncias do desaparecimento sejam esclarecidas. Ela pediu a Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava com Dheorge e sobreviveu após ficar cerca de 42 horas à deriva no mar, conte tudo o que sabe.
"Que Deus dê uma luz, uma direção, onde possam procurar. Sei que existe a possibilidade de ele não estar vivo, mas não temos certeza de que ele morreu. Peço a Deus e às autoridades que não deixem de procurar. Não queremos ficar nessa dúvida", disse.
A mobilização também recebeu uma manifestação pública de solidariedade de Sidney José da Silva, pai de Bruna.
"A nossa aflição ainda continua dentro dos nossos corações. Mesmo com a nossa filha resgatada, a paz não estará completa até que o filho deles seja encontrado. Continuamos em oração para que Deus ilumine o caminho dos resgatistas", declarou Sidney.
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Colete encontrado em alto-mar
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) confirmou que o colete salva-vidas encontrado boiando no mar na quarta-feira (27) pertencia a Dheorge.
O equipamento foi localizado em uma área de alto-mar próxima à Ilha de Búzios, região onde Bruna foi encontrada com vida por pescadores após sobreviver quase dois dias à deriva.
Apesar da descoberta, as autoridades destacam que as buscas permanecem em andamento.
Operação mobiliza Marinha, Bombeiros e FAB
A operação de busca envolve uma força-tarefa formada pelo GBMar, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira (FAB) e Comando de Aviação da Polícia Militar.
Três embarcações do GBMar, três embarcações da Marinha e aeronaves das forças de segurança realizam varreduras marítimas e aéreas em uma ampla área do Litoral Norte.
Segundo os bombeiros, os trabalhos estão concentrados principalmente na região onde o colete foi encontrado.
"As equipes seguem realizando varreduras marítimas e aéreas na área da ocorrência com o objetivo de localizar a vítima desaparecida", informou o GBMar.
O que disse Bruna após o resgate
Após receber alta hospitalar, Bruna decidiu se pronunciar publicamente sobre o caso e rebater informações que circulavam nas redes sociais.
Segundo ela, os dois permaneceram juntos durante grande parte da luta pela sobrevivência. "Ficamos juntos em todo momento até terça-feira de madrugada", afirmou.
A jovem também negou rumores de que Dheorge teria retirado o colete salva-vidas antes de desaparecer. "Meu colega não tirou o colete e eu não vi ele afundando", declarou.
Bruna contou ainda que a moto aquática começou a afundar após apresentar problemas mecânicos e que a forte correnteza arrastou os dois para o mar aberto.
Relembre o caso
Dheorge Pereira Bernardino desapareceu no último domingo (24) durante um passeio de moto aquática na região da Praia da Ponta das Canas, no sul de Ilhabela.
Na manhã seguinte, a embarcação foi encontrada parcialmente submersa e à deriva, a cerca de 22 quilômetros do local onde havia sido vista pela última vez.
Bruna foi localizada com vida na terça-feira (26), em um resgate considerado pelos bombeiros como um verdadeiro milagre.
Natural de Alcântaras, no Ceará, Dheorge morava havia cerca de dez anos em São José do Rio Preto, no interior paulista, onde construiu sua vida profissional.
Enquanto as buscas entram em mais um dia de operação, familiares, amigos e moradores de diversas cidades seguem acompanhando o caso e mantendo a esperança de que o jovem seja encontrado.