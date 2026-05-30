"Continuem procurando." O apelo emocionado da mãe de Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, resume a angústia da família que acompanha, dia após dia, as buscas pelo jovem desaparecido no mar de Ilhabela, no Litoral Norte.

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Mesmo após a localização do colete salva-vidas de Dheorge em alto-mar, os familiares afirmam que ainda mantêm a esperança de encontrá-lo com vida. Em um desabafo, a mãe do rapaz pediu orações e reforçou o pedido para que as autoridades não encerrem as operações de busca.