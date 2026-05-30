Após horas de angústia e mobilização em São José dos Campos, o jovem Francisco, de 20 anos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada pela família na tarde desta sexta-feira (29), encerrando uma intensa busca que mobilizou moradores, forças de segurança e centenas de pessoas nas redes sociais.
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Em comunicado, os familiares informaram que Francisco está bem e recebendo os cuidados necessários. A família também agradeceu as orações, mensagens de apoio e o empenho de todos que contribuíram para sua localização.
"A família do jovem Francisco comunica que ele já foi localizado, está bem e recebendo os devidos cuidados. Agradecemos a todos pelas orações e ações em prol da localização do jovem. Muito obrigado a todos", diz a nota divulgada pelos parentes.
O caso ganhou grande repercussão após o desaparecimento do jovem, diagnosticado com esquizofrenia. Francisco havia deixado o Hospital Francisca Júlia durante a madrugada, onde estava internado para tratamento psiquiátrico, e não foi mais visto.
Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal realizaram buscas em áreas de mata e locais de difícil acesso próximos à unidade de saúde, na região sul da cidade.
Paralelamente, familiares e amigos iniciaram uma ampla campanha nas redes sociais, compartilhando fotos e pedidos de ajuda. A mobilização alcançou centenas de moradores da cidade e de municípios vizinhos.
O local exato onde Francisco foi encontrado não foi informado pela família. Também não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da localização.