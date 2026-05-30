Após horas de angústia e mobilização em São José dos Campos, o jovem Francisco, de 20 anos, foi encontrado com vida. A informação foi confirmada pela família na tarde desta sexta-feira (29), encerrando uma intensa busca que mobilizou moradores, forças de segurança e centenas de pessoas nas redes sociais.

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Em comunicado, os familiares informaram que Francisco está bem e recebendo os cuidados necessários. A família também agradeceu as orações, mensagens de apoio e o empenho de todos que contribuíram para sua localização.