Essa semana tive a honra de participar da Fispal, um dos maiores e mais importantes eventos do setor de food service da América do Sul. Além de acompanhar de perto as principais tendências do mercado, também tive uma responsabilidade ainda mais especial: fui embaixador da feira e palestrante, compartilhando minha visão sobre o poder da Inteligência Artificial na gastronomia.

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A edição deste ano deixou claro que o setor vive um novo momento. Tecnologia, automação, experiência do cliente, sustentabilidade e gestão inteligente deixaram de ser tendências futuras e já fazem parte da realidade de bares, restaurantes, cafeterias, pizzarias e indústrias alimentícias.