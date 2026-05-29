Essa semana tive a honra de participar da Fispal, um dos maiores e mais importantes eventos do setor de food service da América do Sul. Além de acompanhar de perto as principais tendências do mercado, também tive uma responsabilidade ainda mais especial: fui embaixador da feira e palestrante, compartilhando minha visão sobre o poder da Inteligência Artificial na gastronomia.
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A edição deste ano deixou claro que o setor vive um novo momento. Tecnologia, automação, experiência do cliente, sustentabilidade e gestão inteligente deixaram de ser tendências futuras e já fazem parte da realidade de bares, restaurantes, cafeterias, pizzarias e indústrias alimentícias.
A feira reuniu milhares de visitantes, mais de 2.500 marcas expositoras e uma enorme variedade de soluções voltadas ao crescimento do setor. Foram apresentados novos equipamentos para cozinhas profissionais, sistemas de automação, soluções para delivery, gestão operacional, embalagens inteligentes e muitas inovações focadas na experiência do consumidor.
Outro destaque importante foi a forte presença da tecnologia aplicada à produtividade e à tomada de decisão. Ficou evidente que o mercado busca operações mais eficientes, redução de desperdícios e processos cada vez mais inteligentes. A Inteligência Artificial apareceu em diversas discussões, desde análise de comportamento do consumidor até criação de cardápios, gestão de estoque e estratégias de marketing.
Além da área de exposição, a programação contou com palestras, experiências imersivas, competições gastronômicas e espaços dedicados à inovação e capacitação profissional. O ambiente inteiro respirava criatividade, negócios e troca de conhecimento.
Poder subir ao palco como embaixador da FISPAL e compartilhar minha visão sobre IA aplicada à gastronomia foi uma experiência extremamente enriquecedora. A Inteligência Artificial não substitui o toque humano, mas amplia capacidades, melhora decisões e potencializa resultados. Ela ajuda empresas a entenderem melhor seus clientes, criarem experiências mais personalizadas, otimizarem processos e ganharem competitividade em um mercado cada vez mais dinâmico.
A FISPAL reforçou algo essencial: a gastronomia continua sendo feita por pessoas, mas as empresas que souberem unir criatividade, gestão e tecnologia estarão mais preparadas para o futuro.
Saio do evento com ainda mais certeza de que estamos vivendo uma transformação histórica no setor alimentício, e acompanhar essa evolução de perto foi inspirador.