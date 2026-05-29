Na última semana aproveitei que viajaria uns dias para descansar e fiz um post no meu Instagram sobre mala de viagem que gerou ótimas conversas. Uma delas foi sobre o quanto o ambiente influencia no nosso estilo e imagem - e confesso que levei essa conversa comigo. Aliás já vinha pensando sobre isso depois de um comentário do meu marido sobre o meu estilo ser diferente dependendo de onde estou - segundo ele “sou menos estilosa e mais despojada em Guará”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para quem não sabe, minha casa – o lar doce lar com marido, enteada, cachorras e dinâmicas do dia a dia é em Guaratinguetá, mas me divido muito entre São Paulo, São Jose e Nova York – onde trabalho e tenho um cantinho em cada um deles, onde deixo algumas peças que acho mais apropriada para aquele local e rotina que estabeleço.