Uma mulher de 56 anos morreu em decorrência da dengue em Taubaté, conforme confirmação divulgada pela Prefeitura nesta sexta-feira (29). A vítima é uma das mais recentes mortes registradas pela doença no município e integrava o grupo de pacientes com comorbidades.
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Moradora do bairro Chácara do Visconde, a mulher faleceu no dia 12 de maio. A confirmação de que a causa da morte foi dengue ocorreu uma semana depois, em 19 de maio, após análise laboratorial realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.
O caso foi incluído no balanço atualizado da Prefeitura, que confirmou mais dois óbitos pela doença nesta sexta-feira. Com isso, Taubaté passou a contabilizar seis mortes por dengue em 2026.
A vítima fazia parte do grupo considerado mais vulnerável ao agravamento da doença devido à presença de comorbidades. No entanto, a administração municipal não divulgou detalhes sobre o quadro clínico da paciente.
O município enfrenta um cenário de aumento dos casos de dengue neste ano. Em abril, a Prefeitura decretou situação de epidemia diante do avanço da doença e da pressão sobre os serviços de saúde.
A Secretaria de Saúde reforça a importância da eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Entre as medidas recomendadas estão evitar água parada em recipientes, manter caixas d’água fechadas e realizar a limpeza frequente de quintais e áreas externas.
Com seis mortes confirmadas, Taubaté registra atualmente o maior número de óbitos por dengue no Vale do Paraíba em 2026.