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TAUBATÉ

Mulher de 56 anos, do Chácara do Visconde, morre de dengue

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mulher de 56 anos, do Chácara do Visconde, morre de dengue
Mulher de 56 anos, do Chácara do Visconde, morre de dengue

Uma mulher de 56 anos morreu em decorrência da dengue em Taubaté, conforme confirmação divulgada pela Prefeitura nesta sexta-feira (29). A vítima é uma das mais recentes mortes registradas pela doença no município e integrava o grupo de pacientes com comorbidades.

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Moradora do bairro Chácara do Visconde, a mulher faleceu no dia 12 de maio. A confirmação de que a causa da morte foi dengue ocorreu uma semana depois, em 19 de maio, após análise laboratorial realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.

O caso foi incluído no balanço atualizado da Prefeitura, que confirmou mais dois óbitos pela doença nesta sexta-feira. Com isso, Taubaté passou a contabilizar seis mortes por dengue em 2026.

A vítima fazia parte do grupo considerado mais vulnerável ao agravamento da doença devido à presença de comorbidades. No entanto, a administração municipal não divulgou detalhes sobre o quadro clínico da paciente.

O município enfrenta um cenário de aumento dos casos de dengue neste ano. Em abril, a Prefeitura decretou situação de epidemia diante do avanço da doença e da pressão sobre os serviços de saúde.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Entre as medidas recomendadas estão evitar água parada em recipientes, manter caixas d’água fechadas e realizar a limpeza frequente de quintais e áreas externas.

Com seis mortes confirmadas, Taubaté registra atualmente o maior número de óbitos por dengue no Vale do Paraíba em 2026.

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