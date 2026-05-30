Uma mulher de 56 anos morreu em decorrência da dengue em Taubaté, conforme confirmação divulgada pela Prefeitura nesta sexta-feira (29). A vítima é uma das mais recentes mortes registradas pela doença no município e integrava o grupo de pacientes com comorbidades.

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Moradora do bairro Chácara do Visconde, a mulher faleceu no dia 12 de maio. A confirmação de que a causa da morte foi dengue ocorreu uma semana depois, em 19 de maio, após análise laboratorial realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.