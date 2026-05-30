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LUTO

Idosa de 84 anos, do São Cristóvão, morre de dengue em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Idosa de 84 anos, do São Cristóvão, morre de dengue em Taubaté
Idosa de 84 anos, do São Cristóvão, morre de dengue em Taubaté

Taubaté confirmou mais duas mortes causadas pela dengue e chegou a seis óbitos registrados pela doença em 2026. As novas confirmações foram divulgadas pela Prefeitura nesta sexta-feira (29) e envolvem duas mulheres que morreram no mês de maio.

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Uma das vítimas tinha 84 anos e morava no bairro Parque São Cristóvão. Segundo a administração municipal, o óbito ocorreu em 15 de maio. A causa da morte foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz quatro dias depois, em 19 de maio.

Agora, Taubaté passa a concentrar o maior número de mortes por dengue no Vale do Paraíba neste ano, totalizando seis óbitos.

Segundo dados das autoridades de saúde, o Vale do Paraíba contabiliza dez mortes por dengue em 2026. Além dos seis óbitos em Taubaté, foram registradas duas mortes em Jacareí, uma em São José dos Campos e uma em Tremembé.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A principal orientação dos órgãos de saúde é eliminar recipientes que possam acumular água parada, reduzindo os locais propícios para a reprodução do vetor da doença.

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