Taubaté confirmou mais duas mortes causadas pela dengue e chegou a seis óbitos registrados pela doença em 2026. As novas confirmações foram divulgadas pela Prefeitura nesta sexta-feira (29) e envolvem duas mulheres que morreram no mês de maio.

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Uma das vítimas tinha 84 anos e morava no bairro Parque São Cristóvão. Segundo a administração municipal, o óbito ocorreu em 15 de maio. A causa da morte foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz quatro dias depois, em 19 de maio.