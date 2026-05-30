Taubaté confirmou mais duas mortes causadas pela dengue e chegou a seis óbitos registrados pela doença em 2026. As novas confirmações foram divulgadas pela Prefeitura nesta sexta-feira (29) e envolvem duas mulheres que morreram no mês de maio.
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Uma das vítimas tinha 84 anos e morava no bairro Parque São Cristóvão. Segundo a administração municipal, o óbito ocorreu em 15 de maio. A causa da morte foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz quatro dias depois, em 19 de maio.
Agora, Taubaté passa a concentrar o maior número de mortes por dengue no Vale do Paraíba neste ano, totalizando seis óbitos.
Segundo dados das autoridades de saúde, o Vale do Paraíba contabiliza dez mortes por dengue em 2026. Além dos seis óbitos em Taubaté, foram registradas duas mortes em Jacareí, uma em São José dos Campos e uma em Tremembé.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A principal orientação dos órgãos de saúde é eliminar recipientes que possam acumular água parada, reduzindo os locais propícios para a reprodução do vetor da doença.