O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté realizará, a partir da próxima terça-feira (2), um mutirão de empregos voltado ao setor da construção civil. A ação prevê cerca de 250 oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até formação técnica e superior.

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O atendimento será realizado das 8h30 às 12h na unidade do PAT, localizada na Rodoviária Nova de Taubaté. Nesta primeira etapa do processo seletivo, serão distribuídas 100 senhas para os candidatos interessados.