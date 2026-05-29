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EMPREGO

PAT de Taubaté faz mutirão para 250 vagas na construção civil

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
PAT de Taubaté faz mutirão para 250 vagas na construção civil
PAT de Taubaté faz mutirão para 250 vagas na construção civil

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Taubaté realizará, a partir da próxima terça-feira (2), um mutirão de empregos voltado ao setor da construção civil. A ação prevê cerca de 250 oportunidades para profissionais com diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até formação técnica e superior.

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O atendimento será realizado das 8h30 às 12h na unidade do PAT, localizada na Rodoviária Nova de Taubaté. Nesta primeira etapa do processo seletivo, serão distribuídas 100 senhas para os candidatos interessados.

A iniciativa busca conectar trabalhadores às vagas disponíveis no mercado de trabalho e atender à demanda de contratação do setor da construção civil no município.

Os contratados terão acesso a benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, atendimento pelo Seconci e acesso ao programa TotalPass, além da remuneração prevista para cada função.

As seleções serão realizadas de forma gradual, conforme a necessidade das empresas e o andamento dos processos de recrutamento.

Entre as oportunidades destinadas a candidatos com ensino fundamental estão os cargos de ajudante de obras, calceteiro, encanador, encanador líder, encarregado de obra, oficial de pavimentação, operador de retroescavadeira, pedreiro e rasteleiro.

Já para profissionais com formação técnica ou superior, há vagas para técnico de segurança do trabalho, analista de engenharia, assistente de engenharia, assistente de frota, agente de comunicação, agente de comercialização e auxiliar administrativo de obras.

Os interessados devem comparecer ao PAT no horário estabelecido para participar da seleção.

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