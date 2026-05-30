A Prefeitura de Taubaté mantém os trabalhos de manutenção e recuperação das redes de drenagem pluvial em diferentes regiões da cidade. As ações incluem reparos preventivos e emergenciais com o objetivo de melhorar o escoamento das águas das chuvas e preservar a estrutura do sistema de captação.
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Nos últimos dias, equipes da Secretaria de Obras realizaram intervenções em aproximadamente dez bairros, entre eles Independência, Alto São Pedro, Jardim Sandra Maria, Chácara Belo Horizonte, Monção, Esplanada Independência, Vila São José, São Gonçalo e Jardim dos Pássaros.
Os serviços fazem parte da rotina do setor de galerias, responsável pela manutenção da rede de drenagem do município. Entre as atividades executadas estão a reconstrução de caixas de drenagem, restauração de ramais, construção de contenções, recuperação de sistemas de captação e limpeza de bocas de lobo.
No Jardim Sandra Maria, os trabalhos ocorreram na Rua José Cassiano de Freitas, com proteção mecânica da tubulação corrugada e reparos em calçadas. Já na Rua Marechal Rondon, no Alto São Pedro, foi realizada a restauração do sistema de drenagem.
Na Chácara Belo Horizonte, a equipe executou a reforma do sistema de captação na Rua Cosme Nery da Silva. Em São Gonçalo, a intervenção ocorreu na Rua Miguel Garcia Velho, também com serviços de recuperação da estrutura de drenagem.
Outras ações foram realizadas na Rua Dr. Ezequiel Martins Fonseca, no Jardim dos Pássaros, na Avenida Independência, no bairro Independência, e na Rua Domingues Ribas, no Monção, onde houve restauração de sistemas de captação e substituição de tampas de bocas de lobo.
Na Avenida Professor Ernesto de Oliveira Filho, na Esplanada Independência, as equipes promoveram a limpeza das bocas de lobo da região. Já na Rua Padre Bento Cortês de Toledo, na Vila São José, foram executados serviços de manutenção do sistema de drenagem.
Segundo a Prefeitura, os trabalhos seguem sendo realizados diariamente em diferentes pontos da cidade conforme a demanda identificada pelas equipes técnicas.