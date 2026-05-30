A Prefeitura de Taubaté mantém os trabalhos de manutenção e recuperação das redes de drenagem pluvial em diferentes regiões da cidade. As ações incluem reparos preventivos e emergenciais com o objetivo de melhorar o escoamento das águas das chuvas e preservar a estrutura do sistema de captação.

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Nos últimos dias, equipes da Secretaria de Obras realizaram intervenções em aproximadamente dez bairros, entre eles Independência, Alto São Pedro, Jardim Sandra Maria, Chácara Belo Horizonte, Monção, Esplanada Independência, Vila São José, São Gonçalo e Jardim dos Pássaros.