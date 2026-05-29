O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia o mês de junho com 391 vagas de emprego abertas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades contemplam diversos setores da economia e estão disponíveis para consulta pelos interessados.
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A função com maior número de vagas é a de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), com 260 oportunidades, sendo 30 destinadas exclusivamente a PCD (pessoas com deficiência).
Também há vagas para vendedor de consórcio (45), atendente de lanchonete (20), auxiliar de limpeza (10), oficial de serviços gerais (5) e fisioterapeuta (4). As oportunidades abrangem ainda áreas como construção civil, indústria, comércio, manutenção, alimentação e prestação de serviços.
A lista completa das vagas, bem como os requisitos exigidos para cada função, pode ser consultada no portal da Prefeitura de São José dos Campos.
O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, nº 175, na região central da cidade, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os serviços oferecidos são gratuitos para trabalhadores e empregadores.
As vagas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura a partir das 18h. Antes de comparecer ao posto, os candidatos devem verificar se atendem aos critérios exigidos para a função desejada.
Os interessados que tiverem perfil compatível devem apresentar documento de identificação e carteira de trabalho, física ou digital. Também é recomendado levar currículo atualizado.