O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia o mês de junho com 391 vagas de emprego abertas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades contemplam diversos setores da economia e estão disponíveis para consulta pelos interessados.

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A função com maior número de vagas é a de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), com 260 oportunidades, sendo 30 destinadas exclusivamente a PCD (pessoas com deficiência).