A Prefeitura de São José dos Campos amplia, a partir desta segunda-feira (1º), a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade. A imunização estará disponível nas unidades de saúde do município e em um posto com horário noturno na região central.
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As doses serão aplicadas nas 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve e nas cinco Unidades Avançadas, de segunda a sexta-feira. O atendimento para vacinação é encerrado uma hora antes do fechamento de cada unidade.
Os moradores poderão receber a vacina em qualquer UBS da cidade, independentemente da unidade de referência. Para facilitar o acesso ao serviço, a Prefeitura disponibiliza a ferramenta digital Vacina Rápida, acessível pelo site oficial e pelo aplicativo Saúde na Mão. A plataforma informa a disponibilidade de doses e o tempo médio de espera em cada local.
Além das unidades de saúde, a vacinação também será realizada no Colégio Tableau, localizado na Rua Claudino Pinto, 85-93, no Centro, das 19h às 21h30.
No posto do Tableau também estarão disponíveis vacinas contra febre amarela, hepatite B, difteria e tétano (DT Adulto) e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Segundo dados da Prefeitura, até esta sexta-feira (29), 110.718 pessoas haviam sido vacinadas contra a gripe no município.
No ano passado, foram aplicadas 223.071 doses do imunizante, número superior ao registrado em 2024, quando foram contabilizadas 166.262 aplicações. A cobertura vacinal em 2025 ficou em 53,22% entre os grupos considerados prioritários para o cálculo do índice: gestantes, crianças e idosos.
A vacina contra a influenza é indicada para reduzir o risco de infecções respiratórias e complicações associadas ao vírus.
A Secretaria de Saúde também orienta a população a manter hábitos de prevenção, como higienizar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, consumir água regularmente, adotar alimentação equilibrada e evitar o acúmulo de poeira e mofo dentro de casa.