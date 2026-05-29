A Prefeitura de São José dos Campos amplia, a partir desta segunda-feira (1º), a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade. A imunização estará disponível nas unidades de saúde do município e em um posto com horário noturno na região central.

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As doses serão aplicadas nas 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve e nas cinco Unidades Avançadas, de segunda a sexta-feira. O atendimento para vacinação é encerrado uma hora antes do fechamento de cada unidade.