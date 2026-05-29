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FEMINÍCIO

Fabiana, mãe de cinco filhos, é morta no aniversário de um deles

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Fabiana, mãe de cinco filhos, é morta no aniversário de um deles
Fabiana, mãe de cinco filhos, é morta no aniversário de um deles

Uma mulher foi morta a tiros durante a festa de aniversário do filho de 5 anos, na presença de familiares, amigos e crianças que participavam da comemoração. A vítima, identificada como Fabiana Inácio, foi atingida por diversos disparos e morreu antes da chegada do socorro.

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O crime aconteceu em 14 de maio, em São Paulo. De acordo com relatos, a família estava reunida dentro de casa celebrando o aniversário da criança quando homens armados invadiram o local e abriram fogo contra a vítima.

Fabiana foi atingida por sete tiros e não resistiu aos ferimentos. O marido dela, que também estava na residência durante a festa, não foi baleado.

Segundo o companheiro da vítima, uma das hipóteses é que o ataque tenha relação com o crime organizado ou tenha sido motivado por desavenças pessoais. As circunstâncias e a motivação do crime, no entanto, ainda são investigadas pela polícia.

Os investigadores buscam identificar os autores dos disparos e esclarecer quem seria o alvo da ação criminosa. Imagens e informações sobre a motocicleta utilizada na fuga dos suspeitos estão sendo analisadas. Fabiana Inácio deixou cinco filhos. O caso segue sob investigação.

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