Uma mulher foi morta a tiros durante a festa de aniversário do filho de 5 anos, na presença de familiares, amigos e crianças que participavam da comemoração. A vítima, identificada como Fabiana Inácio, foi atingida por diversos disparos e morreu antes da chegada do socorro.

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O crime aconteceu em 14 de maio, em São Paulo. De acordo com relatos, a família estava reunida dentro de casa celebrando o aniversário da criança quando homens armados invadiram o local e abriram fogo contra a vítima.