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CRIME

Homem é preso na Dutra com moto com chassi e motor raspados em SJ

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Moto chassi e motor raspados
Moto chassi e motor raspados

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (29) após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo uma motocicleta com sinais de identificação adulterados. A ocorrência foi registrada por volta das 14h15, no km 155 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, os agentes faziam patrulhamento preventivo pela rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de uma Honda CBX 250 Twister preta. Durante a fiscalização, a equipe constatou que os números do chassi e do motor estavam raspados, o que impedia a identificação da origem do veículo.

Ainda de acordo com a polícia, o motociclista afirmou que sabia da adulteração e disse ter comprado a moto por R$ 6 mil. Ele, porém, não apresentou documentos ou comprovantes que demonstrassem a procedência legal do veículo.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Seccional de São José dos Campos. Ele foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

A motocicleta foi apreendida e deverá passar por perícia. O objetivo é tentar recuperar a numeração original e verificar se o veículo possui registro de furto ou roubo.

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