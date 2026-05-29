Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (29) após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo uma motocicleta com sinais de identificação adulterados. A ocorrência foi registrada por volta das 14h15, no km 155 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, os agentes faziam patrulhamento preventivo pela rodovia quando deram ordem de parada ao condutor de uma Honda CBX 250 Twister preta. Durante a fiscalização, a equipe constatou que os números do chassi e do motor estavam raspados, o que impedia a identificação da origem do veículo.

Ainda de acordo com a polícia, o motociclista afirmou que sabia da adulteração e disse ter comprado a moto por R$ 6 mil. Ele, porém, não apresentou documentos ou comprovantes que demonstrassem a procedência legal do veículo.