A morte de uma estudante de 10 anos causou comoção entre familiares, amigos e moradores na noite desta quinta-feira (28). A menina foi encontrada sem vida dentro de casa poucas horas depois de retornar da escola. As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas por exames periciais.

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O caso foi registrado no bairro Jardim Primavera, em Vilhena. A vítima foi identificada como Danielly Vitória Fagioli Santos, que tinha 10 anos.