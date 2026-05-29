A morte de uma estudante de 10 anos causou comoção entre familiares, amigos e moradores na noite desta quinta-feira (28). A menina foi encontrada sem vida dentro de casa poucas horas depois de retornar da escola. As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas por exames periciais.
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O caso foi registrado no bairro Jardim Primavera, em Vilhena. A vítima foi identificada como Danielly Vitória Fagioli Santos, que tinha 10 anos.
Segundo informações apuradas, a criança chegou em casa após o período escolar e relatou estar cansada. Em seguida, foi para o quarto descansar. Algum tempo depois, o pai e uma tia foram chamá-la para o jantar e a encontraram caída, já sem sinais vitais.
O corpo foi submetido a exame de necropsia nesta sexta-feira (29), procedimento que deverá apontar a causa da morte. Informações preliminares indicam a possibilidade de um óbito por causas naturais, possivelmente relacionado a uma crise convulsiva.
Familiares relataram que Danielly não apresentava problemas de saúde conhecidos e não teria passado mal durante as aulas. Quando foi encontrada, a menina estava de bruços e apresentava sinais compatíveis com um possível mal súbito.
Natural de Machadinho do Oeste, Danielly vivia em Vilhena há cerca de cinco anos com a família. Ela era aluna da Escola Municipal Almirante Tamandaré e completaria 11 anos no próximo dia 19 de junho.
Após a conclusão da necropsia, os procedimentos funerários ficarão sob responsabilidade da funerária São Matheus. Até a publicação desta reportagem, os detalhes sobre o velório e o sepultamento ainda não haviam sido divulgados.