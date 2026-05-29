Uma megaoperação das forças de segurança de São José dos Campos terminou com oito prisões, apreensão de drogas e o fechamento de um estabelecimento irregular nesta sexta-feira (29). A ação, batizada de Operação Tríade Sem Fronteiras, mobilizou Polícia Civil, Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em diferentes regiões da cidade.
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Segundo as autoridades, foram presos cinco suspeitos por tráfico de drogas, um homem por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e outros dois procurados pela Justiça que estavam foragidos. As ocorrências foram registradas nos bairros Campo dos Alemães, Jardim do Lago e na comunidade Santa Cruz.
A operação começou ainda antes do amanhecer, quando equipes especializadas das três corporações se reuniram para alinhar as estratégias e definir os alvos das diligências. Em seguida, os agentes seguiram para áreas identificadas pelos setores de inteligência como pontos de comercialização de entorpecentes.
Além das equipes em campo, o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) participou da ação realizando o monitoramento em tempo real e fornecendo suporte operacional aos agentes.
Durante as diligências, os fiscais do Departamento de Fiscalização de Posturas também atuaram na comunidade Santa Cruz, onde interditaram um bar que funcionava sem o licenciamento exigido.
Os suspeitos presos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Já os procurados pela Justiça capturados durante a operação foram levados à Central de Flagrantes.
Força-tarefa mobilizou tropas especializadas
A Operação Tríade Sem Fronteiras contou com a participação de unidades especializadas das três forças de segurança.
Pela Guarda Civil Municipal atuaram equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do GTAM (Grupamento Tático com Apoio de Motocicletas).
A Polícia Civil mobilizou agentes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), do GOE (Grupo de Operações Especiais) e da Deic.
Já a Polícia Militar empregou efetivos do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Rocam, Grupo de Pronta Resposta, Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), além de equipes do Canil e da Cavalaria.
As forças de segurança destacaram que operações integradas como esta têm como objetivo enfraquecer a atuação de organizações criminosas, reduzir a circulação de drogas e ampliar a sensação de segurança da população.
Mesmo após o encerramento das prisões e apreensões, equipes permaneceram em patrulhamento reforçado ao longo do dia em diferentes regiões do município.