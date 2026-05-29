Uma megaoperação das forças de segurança de São José dos Campos terminou com oito prisões, apreensão de drogas e o fechamento de um estabelecimento irregular nesta sexta-feira (29). A ação, batizada de Operação Tríade Sem Fronteiras, mobilizou Polícia Civil, Polícia Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em diferentes regiões da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as autoridades, foram presos cinco suspeitos por tráfico de drogas, um homem por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e outros dois procurados pela Justiça que estavam foragidos. As ocorrências foram registradas nos bairros Campo dos Alemães, Jardim do Lago e na comunidade Santa Cruz.