O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou um homem de 39 anos pelos crimes de feminicídio e vicaricídio pela morte da esposa e da filha de três anos. As vítimas morreram afogadas após um carro cair em um rio no início de maio. Segundo a acusação, o suspeito teria provocado a morte da criança com o objetivo de causar sofrimento à mãe.

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O caso aconteceu em Porto Rico, no Noroeste do Paraná. As vítimas foram identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 anos, e Maria Laura Roman Talaska, de 3 anos.