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FEMINICÍDIO

Matou esposa e filha para que mulher sofresse, diz MP

Por Da Redação | Porto Rico (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Matou esposa e filha para que mulher sofresse, diz MP
Matou esposa e filha para que mulher sofresse, diz MP

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou um homem de 39 anos pelos crimes de feminicídio e vicaricídio pela morte da esposa e da filha de três anos. As vítimas morreram afogadas após um carro cair em um rio no início de maio. Segundo a acusação, o suspeito teria provocado a morte da criança com o objetivo de causar sofrimento à mãe.

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O caso aconteceu em Porto Rico, no Noroeste do Paraná. As vítimas foram identificadas como Iria Djanira Roman Costa Talaska, de 36 anos, e Maria Laura Roman Talaska, de 3 anos.

A denúncia foi apresentada pela Promotoria de Justiça de Loanda na segunda-feira (25). O Ministério Público acompanhou o entendimento da Polícia Civil de que Márcio Talaska conduzia o veículo e teria lançado o carro intencionalmente nas águas do Rio Paraná, causando o afogamento das duas vítimas.

De acordo com a investigação, a acusação de vicaricídio foi aplicada porque havia a possibilidade de a mulher não morrer, enquanto a filha poderia ser a única vítima fatal. Nesses casos, o crime é caracterizado quando uma pessoa sob os cuidados de uma mulher é atacada com a intenção de atingir emocionalmente a mãe.

Márcio Talaska está preso preventivamente desde o dia 8 de maio. Procurada, a defesa dele não se manifestou até a última atualização do caso.

A denúncia agora será analisada pela Justiça, que decidirá se aceita ou não a acusação formal, tornando o investigado réu no processo.

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