A Prefeitura de Taubaté confirmou, nesta sexta-feira (29), mais duas mortes por dengue registradas no município em 2026. Com as novas confirmações, a cidade chega a seis óbitos pela doença neste ano.
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Uma das vítimas é uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Chácara do Visconde. Segundo a administração municipal, ela tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 12 de maio, e a confirmação de que o óbito foi causado pela dengue foi registrada no dia 19 de maio.
A sexta vítima é uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Parque São Cristóvão. De acordo com a Prefeitura, o óbito ocorreu no dia 15 de maio, e o resultado do Instituto Adolfo Lutz confirmou a causa da morte no dia 19 de maio.
Os dois óbitos foram confirmados pela administração municipal nesta sexta-feira. No mês passado, Taubaté decretou situação de epidemia em razão do avanço dos casos de dengue.
No Vale do Paraíba, o número de mortes pela doença chegou a dez em 2026. Os óbitos foram registrados em Taubaté, com seis casos; Jacareí, com duas mortes; São José dos Campos, com uma; e Tremembé, também com uma morte.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A orientação das autoridades de saúde é para que a população elimine possíveis criadouros, evitando recipientes que possam acumular água parada.