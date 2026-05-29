A Prefeitura de Taubaté confirmou, nesta sexta-feira (29), mais duas mortes por dengue registradas no município em 2026. Com as novas confirmações, a cidade chega a seis óbitos pela doença neste ano.

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Uma das vítimas é uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Chácara do Visconde. Segundo a administração municipal, ela tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 12 de maio, e a confirmação de que o óbito foi causado pela dengue foi registrada no dia 19 de maio.