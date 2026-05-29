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Homem é morto após sair da maternidade com mulher e recém-nascido

Por Da Redação | Juazeiro do Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem é morto após sair da maternidade com mulher e recém-nascido
Homem é morto após sair da maternidade com mulher e recém-nascido

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro no início da tarde desta sexta-feira (29), logo após sair de uma maternidade acompanhado da mãe, da esposa e do filho recém-nascido. O crime foi praticado por dois suspeitos que chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos contra a vítima.

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O ataque aconteceu no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo informações preliminares, não há confirmação sobre outras pessoas feridas no atentado. Após os disparos, a esposa da vítima retornou para o Hospital e Maternidade São Lucas, enquanto a avó e o bebê foram socorridos por pessoas que estavam próximas ao local.

Testemunhas relataram que os criminosos se aproximaram rapidamente do veículo e abriram fogo contra o motorista. Em seguida, a dupla fugiu. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

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