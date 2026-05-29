Um homem de 52 anos foi morto com uma facada no peito no fim da tarde desta quinta-feira (28). A ocorrência mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar, que encontraram a vítima já sem vida dentro da residência.
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O crime aconteceu em uma casa localizada na Rua Angico, nas proximidades da Rua Sibipiruna, no bairro Jardim das Acácias, em Luís Eduardo Magalhães. A vítima foi identificada como Joaldo Ferreira Rodrigues.
Segundo informações da ocorrência, Joaldo foi atingido por um golpe de faca na região do coração. Quando as equipes de socorro chegaram ao imóvel, o homem estava caído em um dos quartos da residência.
Durante o atendimento, os policiais encontraram o filho da vítima limpando marcas de sangue espalhadas pela sala, corredor e também no quarto onde o corpo foi localizado.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.