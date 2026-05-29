Um homem de 52 anos foi morto com uma facada no peito no fim da tarde desta quinta-feira (28). A ocorrência mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar, que encontraram a vítima já sem vida dentro da residência.

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O crime aconteceu em uma casa localizada na Rua Angico, nas proximidades da Rua Sibipiruna, no bairro Jardim das Acácias, em Luís Eduardo Magalhães. A vítima foi identificada como Joaldo Ferreira Rodrigues.