Um homem morreu após invadir a casa da ex-companheira armado com um facão e ser baleado pelo atual namorado dela na tarde de quarta-feira (27). O caso foi registrado por câmeras de segurança e, segundo a Polícia Militar, teria sido motivado por desentendimentos entre os envolvidos nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada no Setor Recanto do Bosque, na região noroeste de Goiânia. De acordo com a PM, o ex-companheiro da mulher foi até a residência portando um facão e iniciou uma discussão no imóvel.
Durante o confronto, o atual namorado da mulher pegou uma pistola calibre .380, que pertence ao patrão dele, e efetuou disparos contra o invasor. O homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
A Polícia Militar informou que as desavenças entre os dois homens já vinham acontecendo por meio das redes sociais. O caso será investigado pela Polícia Civil.