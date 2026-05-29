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VÍDEO: tentou invadir casa da ex e foi morto atiros pelo atual

Por Da Redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Tentou invadir casa da ex e foi morto atiros pelo atual
Tentou invadir casa da ex e foi morto atiros pelo atual

Um homem morreu após invadir a casa da ex-companheira armado com um facão e ser baleado pelo atual namorado dela na tarde de quarta-feira (27). O caso foi registrado por câmeras de segurança e, segundo a Polícia Militar, teria sido motivado por desentendimentos entre os envolvidos nas redes sociais.

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A ocorrência foi registrada no Setor Recanto do Bosque, na região noroeste de Goiânia. De acordo com a PM, o ex-companheiro da mulher foi até a residência portando um facão e iniciou uma discussão no imóvel.

Durante o confronto, o atual namorado da mulher pegou uma pistola calibre .380, que pertence ao patrão dele, e efetuou disparos contra o invasor. O homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar informou que as desavenças entre os dois homens já vinham acontecendo por meio das redes sociais. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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