Um homem morreu após invadir a casa da ex-companheira armado com um facão e ser baleado pelo atual namorado dela na tarde de quarta-feira (27). O caso foi registrado por câmeras de segurança e, segundo a Polícia Militar, teria sido motivado por desentendimentos entre os envolvidos nas redes sociais.

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A ocorrência foi registrada no Setor Recanto do Bosque, na região noroeste de Goiânia. De acordo com a PM, o ex-companheiro da mulher foi até a residência portando um facão e iniciou uma discussão no imóvel.