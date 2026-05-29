Um homem de 25 anos morreu após ser baleado durante um assalto na noite de quarta-feira (27). A vítima, identificada como Gabriel Souza Bueno, foi atingida por disparos depois que criminosos perceberam que o celular dele não era um iPhone. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

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O crime aconteceu no bairro Jardim do Colégio, na zona sul de São Paulo. Gabriel voltava da academia com a esposa em uma motocicleta quando o casal foi abordado por dois suspeitos que também estavam em uma moto.