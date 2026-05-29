Um homem de 25 anos morreu após ser baleado durante um assalto na noite de quarta-feira (27). A vítima, identificada como Gabriel Souza Bueno, foi atingida por disparos depois que criminosos perceberam que o celular dele não era um iPhone. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
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O crime aconteceu no bairro Jardim do Colégio, na zona sul de São Paulo. Gabriel voltava da academia com a esposa em uma motocicleta quando o casal foi abordado por dois suspeitos que também estavam em uma moto.
De acordo com o boletim de ocorrência, os assaltantes estavam armados e exigiram os pertences das vítimas. Inicialmente, foram levadas alianças e luvas. Em seguida, os criminosos pediram os celulares do casal.
Ainda segundo relato da esposa à polícia, os suspeitos devolveram o aparelho de Gabriel ao perceberem que o telefone não era da marca Apple. O celular da mulher foi roubado, assim como a motocicleta do casal.
Após o roubo, os criminosos disseram que as vítimas poderiam deixar o local. No momento em que Gabriel e a esposa viraram de costas e começaram a correr, os assaltantes efetuaram disparos. Gabriel foi atingido nas costas por dois tiros.
A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital M’Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa não foi baleada, porém sofreu escoriações.
O velório de Gabriel Souza Bueno foi realizado na manhã desta sexta-feira (29), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.