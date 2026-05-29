A Prefeitura de Taubaté confirmou, nesta sexta-feira (29), a quinta morte por dengue registrada no município em 2026. A vítima é uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Chácara do Visconde.
Segundo a administração municipal, a paciente tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 12 de maio, mas a confirmação de que o óbito foi causado pela dengue foi registrada no dia 19 de maio.
Com a nova confirmação, Taubaté chega a cinco mortes pela doença neste ano. No mês passado, o município decretou situação de epidemia em razão do avanço dos casos de dengue.
No Vale do Paraíba, o número de mortes pela doença chegou a nove em 2026. Os óbitos foram registrados em Taubaté, com cinco casos; Jacareí, com duas mortes; São José dos Campos, com uma; e Tremembé, também com uma morte.
A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A orientação das autoridades de saúde é para que a população elimine possíveis criadouros, evitando recipientes que possam acumular água parada.