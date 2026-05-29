A Prefeitura de Taubaté confirmou, nesta sexta-feira (29), a quinta morte por dengue registrada no município em 2026. A vítima é uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Chácara do Visconde.

Segundo a administração municipal, a paciente tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 12 de maio, mas a confirmação de que o óbito foi causado pela dengue foi registrada no dia 19 de maio.

Com a nova confirmação, Taubaté chega a cinco mortes pela doença neste ano. No mês passado, o município decretou situação de epidemia em razão do avanço dos casos de dengue.