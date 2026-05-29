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MORTE

Taubaté confirma quinta morte por dengue em 2026

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Divulgação/FIOCRUZ
Vítima é uma mulher de 56 anos,
Vítima é uma mulher de 56 anos,

A Prefeitura de Taubaté confirmou, nesta sexta-feira (29), a quinta morte por dengue registrada no município em 2026. A vítima é uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Chácara do Visconde.

Segundo a administração municipal, a paciente tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 12 de maio, mas a confirmação de que o óbito foi causado pela dengue foi registrada no dia 19 de maio.

Com a nova confirmação, Taubaté chega a cinco mortes pela doença neste ano. No mês passado, o município decretou situação de epidemia em razão do avanço dos casos de dengue.

No Vale do Paraíba, o número de mortes pela doença chegou a nove em 2026. Os óbitos foram registrados em Taubaté, com cinco casos; Jacareí, com duas mortes; São José dos Campos, com uma; e Tremembé, também com uma morte.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A orientação das autoridades de saúde é para que a população elimine possíveis criadouros, evitando recipientes que possam acumular água parada.

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