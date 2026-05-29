Depois de sobreviver por 42 horas à deriva no mar de Ilhabela em uma história descrita como um verdadeiro milagre, Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, decidiu quebrar o silêncio.

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Enquanto pede orações pelo amigo Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, que segue desaparecido, ela revelou detalhes inéditos do drama vivido em alto-mar e disse que eles ficaram juntos até a madrugada de terça-feira (26) e negou que o companheiro tenha retirado o colete salva-vidas antes de desaparecer.

"Ficamos juntos até terça de madrugada", diz sobrevivente