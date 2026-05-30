O mercado nacional de casamentos deve movimentar R$ 32 bilhões ao longo de 2026. A expectativa é de que sejam realizadas 472 mil cerimônias em todo o país, com um tíquete médio de R$ 69 mil por festa. Os dados são do site Casar.com, maior plataforma de listas de casamentos do Brasil.

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Cenário regional

Os números, quando comparados a anos anteriores, indicam estabilidade do setor.