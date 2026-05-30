30 de maio de 2026
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ECONOMIA

Mercado de casamentos movimenta R$ 1,06 bilhão no Vale em 2025

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
RM Vale registrou 15.432 casamentos civis em 2025
RM Vale registrou 15.432 casamentos civis em 2025

O mercado nacional de casamentos deve movimentar R$ 32 bilhões ao longo de 2026. A expectativa é de que sejam realizadas 472 mil cerimônias em todo o país, com um tíquete médio de R$ 69 mil por festa. Os dados são do site Casar.com, maior plataforma de listas de casamentos do Brasil.

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Cenário regional

Os números, quando comparados a anos anteriores, indicam estabilidade do setor.

Acompanhando o otimismo do país, a RM Vale apresentou números expressivos em 2025, registrando 15.432 casamentos civis, o que representa uma alta de 3,5% em relação a 2024, de acordo com a Fundação Seade. Desse total de celebrações, as uniões entre pessoas do mesmo sexo somaram 310 registros.

Cruzando o volume de casamentos com o tíquete médio nacional, estima-se que o setor tenha movimentado cerca de R$ 1,06 bilhão na região no último ano.

O levantamento também confirmou a tradição que consolida maio como o "Mês das Noivas", liderando o número de casamentos do primeiro semestre de 2025 com 1.358 registros.

Ranking dos municípios 

No recorte das três cidades que mais realizam casamentos na região, São José dos Campos liderou o número de cerimônias no ano passado. Foram 4.582 celebrações na cidade. Já em Taubaté, foram 1.922 celebrações e, em Jacareí, 1.398 casamentos.

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