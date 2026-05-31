Um jovem de 23 anos ficou em estado grave após ser baleado em frente ao local onde trabalhava na Zona Sul de São Paulo, em um ataque registrado por câmeras de segurança. A vítima, identificada como Jhonny Campos Oliveira, foi atingida na região do pescoço e permanece internada na UTI.

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O caso ocorreu na rua Eduardo Pondal, no Jardim São Bento Novo, na Zona Sul da capital paulista, na cidade de São Paulo. Segundo relatos de familiares, o crime aconteceu em frente à loja Razor Multimarcas, onde o jovem atua.