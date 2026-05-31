Um jovem de 23 anos ficou em estado grave após ser baleado em frente ao local onde trabalhava na Zona Sul de São Paulo, em um ataque registrado por câmeras de segurança. A vítima, identificada como Jhonny Campos Oliveira, foi atingida na região do pescoço e permanece internada na UTI.
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O caso ocorreu na rua Eduardo Pondal, no Jardim São Bento Novo, na Zona Sul da capital paulista, na cidade de São Paulo. Segundo relatos de familiares, o crime aconteceu em frente à loja Razor Multimarcas, onde o jovem atua.
Imagens de monitoramento mostram que o suspeito passou pelo local ao menos três vezes em uma motocicleta antes de efetuar os disparos. No momento do ataque, Jhonny filmava um cliente na calçada quando foi atingido.
Após ser baleado, ele caiu e sofreu ferimentos graves. Socorrido, foi encaminhado a um hospital da região e permanece na UTI. De acordo com a família, o projétil atingiu a coluna, provocando perda de movimentos da cintura para baixo.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência e está sob investigação. Parentes afirmam que o jovem não havia relatado ameaças antes do crime. Amigos organizaram uma corrente de oração em frente ao local do ataque.