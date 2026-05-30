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TRAGÉDIA

VÍDEO: Briga entre elefantes tira vida de turista, que é esmagada

Por Da Redação | Karnataka, Índia
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Briga entre elefantes tira vida de turista, que é esmagada
Briga entre elefantes tira vida de turista, que é esmagada

Uma turista de 33 anos morreu após ser atingida durante uma briga entre dois elefantes enquanto participava de uma atividade turística. O acidente ocorreu durante a observação de animais em um acampamento.

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O caso foi registrado no Acampamento de Elefantes Dubare, no estado de Karnataka, no sul da Índia. A vítima foi identificada como Tulasi, natural do estado de Tamil Nadu.

Segundo autoridades locais, os elefantes Kanjan e Marthanda começaram a se confrontar de forma repentina enquanto recebiam banho às margens do rio Cauvery, com a presença de visitantes.

Durante a disputa, um dos animais perdeu o equilíbrio e caiu sobre a turista. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça e morreu ainda no local, de acordo com as informações oficiais.

Após o acidente, as autoridades indianas suspenderam as atividades que permitem a aproximação direta entre turistas e elefantes no acampamento.

O governo local também anunciou que novas medidas de segurança serão adotadas em espaços turísticos que mantêm animais selvagens em cativeiro ou sob manejo controlado.

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