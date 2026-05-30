Uma turista de 33 anos morreu após ser atingida durante uma briga entre dois elefantes enquanto participava de uma atividade turística. O acidente ocorreu durante a observação de animais em um acampamento.

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O caso foi registrado no Acampamento de Elefantes Dubare, no estado de Karnataka, no sul da Índia. A vítima foi identificada como Tulasi, natural do estado de Tamil Nadu.