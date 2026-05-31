Duas rodovias e uma avenida urbana lideram o ranking de mortes em acidentes de trânsito em Taubaté nos últimos 12 meses, segundo dados do Infosiga.

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Nesse período, a cidade registra 48 pessoas mortas em acidentes de trânsito, contra 35 no intervalo anterior, um aumento de 37%.