O medo tomou conta das delegacias, policiais dormiam em alerta máximo e a sensação era de guerra nas ruas. Vinte anos após os ataques promovidos pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) em São Paulo, o policial civil Alexandre Silva, atualmente chefe dos investigadores do 3º DP (Distrito Policial) de São José dos Campos, relembra os dias de tensão que marcaram o Vale do Paraíba em maio de 2006.

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Na época, Alexandre integrava a equipe de homicídios da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e tinha apenas quatro anos de carreira na Polícia Civil. Segundo ele, os ataques pegaram as forças de segurança de surpresa e deixaram policiais acuados diante da ofensiva da facção criminosa.