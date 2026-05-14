Uma briga entre vizinhos terminou na delegacia após uma ocorrência de dano e ameaça, na noite de quarta-feira (13), em Caçapava. O caso foi registrado pela Polícia Civil e encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma briga entre vizinhos na rua Antônio Feliciano de Barros, no bairro Jardim Rafael. A ocorrência foi registrada às 19h04 e comunicada à delegacia às 20h10.