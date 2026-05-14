Uma briga entre vizinhos terminou na delegacia após uma ocorrência de dano e ameaça, na noite de quarta-feira (13), em Caçapava. O caso foi registrado pela Polícia Civil e encaminhado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma briga entre vizinhos na rua Antônio Feliciano de Barros, no bairro Jardim Rafael. A ocorrência foi registrada às 19h04 e comunicada à delegacia às 20h10.
O registro aponta que, quando a equipe chegou ao local, as partes já não estavam reunidas. Um morador, de 38 anos, alegou que a vizinha, de 30 anos, teria danificado seu veículo com um pedaço de madeira e feito ameaças contra ele.
Versões divergentes
A outra parte envolvida relatou aos policiais que já havia desavenças anteriores com o vizinho. Ela afirmou que sofria ofensas verbais, com palavras de baixo calão e imputações contra sua honra, motivo que teria causado a discussão.
Segundo o boletim, uma das partes apresentou um vídeo no qual a suposta autora aparece com um objeto nas mãos. Ainda assim, o documento informa que não foi possível verificar de forma clara a prática do dano no carro, nem constatar, naquele momento, elementos objetivos que confirmassem as alegações.
O caso foi registrado como dano, com violência à pessoa ou grave ameaça. Não houve flagrante. As partes receberam orientação na delegacia, e os autos ficaram à disposição da autoridade policial.
A solução registrada foi o encaminhamento ao Jecrim. A vítima também foi orientada sobre o prazo decadencial de seis meses para eventual queixa-crime, contado a partir do conhecimento da autoria.