Dois novos radares entraram em operação em rodovias estaduais do Vale do Paraíba. Um deles em São José dos Campos, na Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), e outro na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté.
A ativação faz parte de um pacote do governo estadual, que colocou nove novos radares em funcionamento em diferentes rodovias paulistas nesta semana.
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Localização
Em São José dos Campos, o radar está localizado no quilômetro 98 da Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), onde a velocidade máxima permitida é de 50 km/h. Já em Taubaté, o monitoramento ocorre no quilômetro 6 da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), trecho com limite de 60 km/h.
A medida integra um contrato que prevê a instalação de 649 dispositivos de fiscalização em mais de 12 mil quilômetros de estradas estaduais não concedidas, visando o aumento da segurança viária.
Critérios
Segundo o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), os equipamentos foram instalados após estudos que envolvem o volume de tráfego, o índice de acidentes e outros critérios técnicos. Os equipamentos já estão em funcionamento desde terça-feira (12) e autuando motoristas que desrespeitam os limites estabelecidos.