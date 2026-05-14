Dois novos radares entraram em operação em rodovias estaduais do Vale do Paraíba. Um deles em São José dos Campos, na Rodovia Monteiro Lobato (SP-50), e outro na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté.

A ativação faz parte de um pacote do governo estadual, que colocou nove novos radares em funcionamento em diferentes rodovias paulistas nesta semana.

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