Uma motociclista de 22 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma moto e um carro no início da noite desta quarta-feira (13), em São José dos Campos. A colisão foi registrada perto de 19h, em frente ao Condomínio Altos da Serra VI, na avenida Maria de Lourdes Friggi, no Urbanova.

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A motociclista seguia pela avenida Paratehy quando foi atingida por um carro que cruzava a via. Com o impacto, a jovem sofreu escoriações leves.