Um incêndio em um veículo dentro de um posto de combustível mobilizou equipes de emergência na manhã desta quarta-feira (13). As chamas começaram por volta das 6h58 e foram controladas cerca de uma hora e meia depois. Não houve registro de feridos.

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A ocorrência foi registrada em Várzea Grande. Devido ao risco de propagação do fogo em uma área de armazenamento de combustíveis, o atendimento contou com apoio de um caminhão-pipa da concessionária Nova Rota do Oeste e atuação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.