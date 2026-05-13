13 de maio de 2026
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FOGO

Carro pega fogo em Taubaté e rodovia é fechada por três horas

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro pegou fogo na rodovia
Carro pegou fogo na rodovia

Um carro pegou fogo nesta quarta-feira (13) na Rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de Taubaté. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a ocorrência foi registrada perto das 10h, na altura do km 6, na pista sentido Ubatuba. As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Por conta da ocorrência, a pista sentido Taubaté precisou ser interditada por quase três horas. Durante o atendimento, o tráfego foi desviado pela pista sentido Ubatuba. Segundo o DER-SP, não houve registro de congestionamento no trecho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate às chamas. Quando as equipes chegaram ao local, os ocupantes já haviam saído do veículo.

A rodovia foi totalmente liberada por volta das 12h45.

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