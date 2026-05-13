Um carro pegou fogo nesta quarta-feira (13) na Rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de Taubaté. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a ocorrência foi registrada perto das 10h, na altura do km 6, na pista sentido Ubatuba. As causas do incêndio ainda não foram informadas.