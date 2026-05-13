A Polícia Militar prendeu sete pessoas suspeitas de envolvimento em um homicídio registrado na tarde desta terça-feira (12). Entre os detidos estão dois adolescentes. A vítima foi encontrada morta com sinais de violência em uma área de mata.

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O caso aconteceu em Cáceres, durante ações da Operação Território Livre, conduzida pelo 6º Comando Regional e pelo 6º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso.