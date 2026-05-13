A Polícia Militar prendeu sete pessoas suspeitas de envolvimento em um homicídio registrado na tarde desta terça-feira (12). Entre os detidos estão dois adolescentes. A vítima foi encontrada morta com sinais de violência em uma área de mata.
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O caso aconteceu em Cáceres, durante ações da Operação Território Livre, conduzida pelo 6º Comando Regional e pelo 6º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso.
Segundo a PM, a ocorrência começou após uma denúncia recebida pelo telefone 190 e repassada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. As informações apontavam a presença de pessoas em atitude suspeita perto de um terreno localizado nos fundos do antigo frigorífico Frigosol, no bairro Jardim Paraíso. Um dos suspeitos estaria armado com um facão.
Durante buscas na região, os policiais entraram em uma área de mata e viram alguns suspeitos fugindo pela vegetação. Em seguida, localizaram a vítima, identificada pelas iniciais J.J.S., de 33 anos.
De acordo com a polícia, o homem estava com mãos e pés amarrados e apresentava diversos ferimentos pelo corpo. A área foi isolada para o trabalho das equipes de perícia.
Com apoio da Força Tática e do setor de inteligência, os suspeitos foram encontrados posteriormente na área urbana da cidade após tentarem fugir.
Durante a operação, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares e outros materiais que devem auxiliar na investigação. Conforme a PM, alguns dos detidos possuem antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e associação criminosa.
A investigação do caso ficará sob responsabilidade da Polícia Judiciária Civil e da Perícia Oficial.