A fisioterapeuta Kerolin Lanes, de 27 anos, morreu após enfrentar complicações provocadas por um câncer intestinal descoberto durante o nascimento do primeiro filho. A história da jovem ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos meses.

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Moradora de Niterói, Kerolin recebeu o diagnóstico no momento da cesariana do filho, Calebe Miguel. Após a descoberta da doença, ela passou por tratamentos médicos, internações e sessões de quimioterapia.