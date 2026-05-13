A fisioterapeuta Kerolin Lanes, de 27 anos, morreu após enfrentar complicações provocadas por um câncer intestinal descoberto durante o nascimento do primeiro filho. A história da jovem ganhou repercussão nas redes sociais nos últimos meses.
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Moradora de Niterói, Kerolin recebeu o diagnóstico no momento da cesariana do filho, Calebe Miguel. Após a descoberta da doença, ela passou por tratamentos médicos, internações e sessões de quimioterapia.
Mesmo durante o período de internação, a estudante concluiu a graduação em fisioterapia. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, ela apresentou o trabalho de conclusão de curso por chamada de vídeo enquanto estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Ao longo do tratamento, Kerolin Lanes compartilhava mensagens sobre a rotina hospitalar, além de publicações relacionadas à fé e à recuperação.
Nas últimas semanas, familiares e amigos organizaram correntes de oração diante do agravamento do quadro clínico da jovem.
Após a confirmação da morte, parentes publicaram homenagens nas redes sociais. Um dos familiares afirmou que Kerolin “lutou até o fim” contra a doença.