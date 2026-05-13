Fran e Luiza ganharam repercussão nas redes sociais após relatarem a história do relacionamento que começou durante o período em que viviam em um convento. As duas contaram que se conheceram em 2019, durante a formação religiosa, e que a relação evoluiu de amizade para casamento após deixarem a vida consagrada.
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Segundo o relato publicado pelas duas, o primeiro contato aconteceu durante um retiro ligado à Igreja Católica. Na época, ambas participavam da formação voltada à vida religiosa e conviviam diariamente dentro do convento em São Paulo. Hoje, moram em Pouso Alegre (MG).
Fran afirmou que a aproximação não aconteceu imediatamente e contou que a primeira impressão sobre Luiza não foi positiva. Com o passar do tempo, porém, a convivência aproximou as duas em meio às atividades da rotina religiosa.
De acordo com elas, o vínculo começou como amizade e se fortaleceu durante o período em que permaneceram no convento. As duas disseram que, naquele momento, não cogitavam um relacionamento amoroso devido às regras da vida religiosa e à rotina de formação espiritual.
O relacionamento teria sido assumido apenas após a saída do convento. Segundo Fran e Luiza, foi fora da instituição religiosa que elas passaram a compreender os sentimentos que tinham uma pela outra.
Depois de compartilharem a trajetória nas redes sociais, o casal passou a receber grande repercussão online, com relatos sobre a experiência vivida dentro da formação religiosa e a decisão de construir uma vida juntas fora do convento.