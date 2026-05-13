Fran e Luiza ganharam repercussão nas redes sociais após relatarem a história do relacionamento que começou durante o período em que viviam em um convento. As duas contaram que se conheceram em 2019, durante a formação religiosa, e que a relação evoluiu de amizade para casamento após deixarem a vida consagrada.

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Segundo o relato publicado pelas duas, o primeiro contato aconteceu durante um retiro ligado à Igreja Católica. Na época, ambas participavam da formação voltada à vida religiosa e conviviam diariamente dentro do convento em São Paulo. Hoje, moram em Pouso Alegre (MG).