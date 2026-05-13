13 de maio de 2026
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CRIME

Polícia flagra bingo virtual em estabelecimento de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Jogo que foi identificado dentro de estabelecimento
Jogo que foi identificado dentro de estabelecimento

A Polícia Civil constatou a exploração de jogo de azar em um estabelecimento comercial na região central de Taubaté. A ação foi realizada nesta quarta-feira pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), durante diligências para apurar denúncias relacionadas à prática ilegal.

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Segundo a Polícia Civil, no local funcionava a modalidade conhecida como “bingo virtual”, exibida em uma televisão. Conforme a investigação, o resultado do jogo dependia exclusivamente da sorte dos participantes, o que caracteriza jogo de azar de acordo com a legislação.

Durante a fiscalização, o responsável pelo estabelecimento foi abordado pelos policiais. No local, foram apreendidos uma televisão usada para transmissão do jogo, uma máquina de cartão utilizada para recebimento das apostas e um comprovante relacionado à atividade.

A perícia técnica foi acionada para documentar e analisar os materiais apreendidos, com o objetivo de auxiliar na instrução do procedimento.

Diante dos fatos, foi elaborado um Termo Circunstanciado por contravenção penal de jogo de azar, prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. O responsável assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.

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