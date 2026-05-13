A Polícia Civil constatou a exploração de jogo de azar em um estabelecimento comercial na região central de Taubaté. A ação foi realizada nesta quarta-feira pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), durante diligências para apurar denúncias relacionadas à prática ilegal.

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Segundo a Polícia Civil, no local funcionava a modalidade conhecida como “bingo virtual”, exibida em uma televisão. Conforme a investigação, o resultado do jogo dependia exclusivamente da sorte dos participantes, o que caracteriza jogo de azar de acordo com a legislação.