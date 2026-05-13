Padre Fábio de Melo comentou publicamente sobre o celibato e a forma como lida com a sexualidade após voltar a ser alvo de especulações nas redes sociais. Durante entrevista, o religioso afirmou que a vida sacerdotal envolve limites e escolhas pessoais.
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Em entrevista ao programa “Conversa Vai, Conversa Vem”, do jornal O Globo, o padre, que morou em Taubaté, disse que encontra em atividades como leitura, estudos e arte maneiras de direcionar os desejos pessoais. Segundo ele, o celibato faz parte da opção de vida adotada dentro da Igreja.
Ao falar sobre sexualidade, Padre Fábio de Melo afirmou que o tema não se resume apenas à vida sexual. Ele declarou que a sexualidade também está ligada aos afetos, à comunicação e às relações humanas.
O religioso também comentou os questionamentos feitos recentemente por uma deputada nas redes sociais sobre sua sexualidade. Em resposta, afirmou que prefere continuar o trabalho que realiza e não pretende transformar opiniões pessoais em confronto público.
Segundo o padre, interromper sua rotina para responder críticas ou especulações seria transformar a vida em um ambiente permanente de conflitos.