Padre Fábio de Melo comentou publicamente sobre o celibato e a forma como lida com a sexualidade após voltar a ser alvo de especulações nas redes sociais. Durante entrevista, o religioso afirmou que a vida sacerdotal envolve limites e escolhas pessoais.

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Em entrevista ao programa “Conversa Vai, Conversa Vem”, do jornal O Globo, o padre, que morou em Taubaté, disse que encontra em atividades como leitura, estudos e arte maneiras de direcionar os desejos pessoais. Segundo ele, o celibato faz parte da opção de vida adotada dentro da Igreja.