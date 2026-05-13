Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro terminou com a moto presa em um semáforo neste último sábado (9). O motociclista ficou ferido e precisou ser encaminhado ao hospital após a colisão.
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O caso aconteceu na Scott Road, ao sul de Vancouver. Imagens registradas pelo jornalista Sarbraj Singh Kahlon mostram a motocicleta pendurada na estrutura do semáforo após o impacto.
De acordo com o Departamento de Polícia de Delta, o condutor da moto sofreu ferimentos graves, mas não corria risco de morte no momento do resgate. Já o motorista do outro veículo envolvido no acidente não teve ferimentos. As causas da colisão não foram divulgadas pelas autoridades e o caso segue sob apuração.