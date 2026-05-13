O ex-namorado de Elize Matsunaga foi encontrado morto e o caso passou a ser investigado pela polícia. O corpo foi localizado em uma rodovia e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames periciais devem apontar a causa da morte.

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O caso ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. As autoridades trabalham com diferentes linhas de investigação e apuram se a morte foi provocada por acidente ou homicídio.