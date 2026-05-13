O ex-namorado de Elize Matsunaga foi encontrado morto e o caso passou a ser investigado pela polícia. O corpo foi localizado em uma rodovia e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames periciais devem apontar a causa da morte.
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O caso ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. As autoridades trabalham com diferentes linhas de investigação e apuram se a morte foi provocada por acidente ou homicídio.
Segundo informações preliminares, o homem manteve um relacionamento com Elize Matsunaga durante o período em que ela esteve presa. A relação terminou após ele deixar a prisão ao obter liberdade.
Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. A polícia também não informou detalhes sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.
Elize Matsunaga ficou conhecida nacionalmente após ser condenada pela morte e ocultação do cadáver do empresário Marcos Matsunaga, em um crime ocorrido em 2012.
Na época, ela confessou ter matado o marido dentro do apartamento onde o casal morava, na capital paulista. Condenada a mais de 16 anos de prisão, Elize deixou o sistema prisional em maio de 2022, após conseguir liberdade condicional.