13 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Ex de Elize Matsunaga é achado morto na beira da estrada

Por Da Redação | Santos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ex de Elize Matsunaga é achado morto na beira da estrada
Ex de Elize Matsunaga é achado morto na beira da estrada

O ex-namorado de Elize Matsunaga foi encontrado morto e o caso passou a ser investigado pela polícia. O corpo foi localizado em uma rodovia e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde exames periciais devem apontar a causa da morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na região da Baixada Santista, no litoral de São Paulo. As autoridades trabalham com diferentes linhas de investigação e apuram se a morte foi provocada por acidente ou homicídio.

Segundo informações preliminares, o homem manteve um relacionamento com Elize Matsunaga durante o período em que ela esteve presa. A relação terminou após ele deixar a prisão ao obter liberdade.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada oficialmente. A polícia também não informou detalhes sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

Elize Matsunaga ficou conhecida nacionalmente após ser condenada pela morte e ocultação do cadáver do empresário Marcos Matsunaga, em um crime ocorrido em 2012.

Na época, ela confessou ter matado o marido dentro do apartamento onde o casal morava, na capital paulista. Condenada a mais de 16 anos de prisão, Elize deixou o sistema prisional em maio de 2022, após conseguir liberdade condicional.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários