A Prefeitura de Jacareí iniciou a construção de uma nova creche no bairro Jardim Esperança. A unidade terá capacidade para atender até 188 crianças e receberá investimento de R$ 7 milhões.

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O prédio será construído na Avenida Lucas Nogueira Garcez, próximo ao número 395. Segundo a administração municipal, a obra seguirá o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e terá área construída de 1.549,41 metros quadrados.