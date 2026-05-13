A Prefeitura de Jacareí iniciou a construção de uma nova creche no bairro Jardim Esperança. A unidade terá capacidade para atender até 188 crianças e receberá investimento de R$ 7 milhões.
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O prédio será construído na Avenida Lucas Nogueira Garcez, próximo ao número 395. Segundo a administração municipal, a obra seguirá o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e terá área construída de 1.549,41 metros quadrados.
O projeto prevê oito salas de atividades, dois espaços de berçário, sala multiuso, enfermaria com área de amamentação, fraldários, sanitários infantis e adaptados, além de ambientes administrativos, como secretaria, diretoria e sala de professores.
A estrutura também contará com cozinha industrial, lactário, refeitório, lavanderia, depósitos, playground, pátio coberto, solário e áreas destinadas à convivência das crianças.
A nova unidade deverá atender moradores do Jardim Esperança, Jardim São Luís e bairros da região oeste do município.
Atualmente, a rede municipal de ensino de Jacareí possui 28 creches municipais e duas unidades conveniadas. Mais de 3 mil crianças entre quatro meses e 3 anos são atendidas nas creches da cidade. Considerando também o ensino infantil e fundamental, a rede municipal atende cerca de 18 mil estudantes.