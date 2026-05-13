A Prefeitura de São José dos Campos concluiu neste mês de maio as obras de intervenção viária no cruzamento da Estrada Juca de Carvalho com a Rua Primavera, no bairro Recanto Caeté, na região norte da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A obra começou em agosto de 2025 e integra o Plano de Melhoria Viária executado pela Secretaria de Mobilidade Urbana em diferentes pontos do município. O objetivo das intervenções é reorganizar o trânsito, ampliar a segurança viária e melhorar a circulação de veículos e pedestres.
No local, foram realizados serviços de pavimentação, implantação de guias e sarjetas, adequação do cruzamento e reorganização da geometria da via. O projeto também incluiu a criação de áreas de estacionamento e mudanças para ampliar o espaço de manobra dos veículos.
O cruzamento passou a contar com semáforos para controle do fluxo de veículos e apoio à travessia de pedestres. Segundo a prefeitura, a medida busca organizar a circulação em um trecho com aclive e movimentação diária de moradores e motoristas.
Também foram implantadas novas faixas de pedestres e sinalização horizontal e vertical para orientar o trânsito na região.
As obras incluíram ainda a instalação de guias e sarjetas para auxiliar no escoamento da água da chuva e contribuir para a preservação do pavimento.
Com a conclusão da intervenção, o cruzamento da Estrada Juca de Carvalho passa a operar com nova configuração viária voltada à circulação de veículos, travessia de pedestres e organização do tráfego na região norte da cidade.