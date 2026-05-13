A Prefeitura de São José dos Campos concluiu neste mês de maio as obras de intervenção viária no cruzamento da Estrada Juca de Carvalho com a Rua Primavera, no bairro Recanto Caeté, na região norte da cidade.

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A obra começou em agosto de 2025 e integra o Plano de Melhoria Viária executado pela Secretaria de Mobilidade Urbana em diferentes pontos do município. O objetivo das intervenções é reorganizar o trânsito, ampliar a segurança viária e melhorar a circulação de veículos e pedestres.