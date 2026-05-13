Celebrado em 15 de maio, o Dia Internacional do Método Canguru destaca uma prática utilizada no atendimento neonatal para auxiliar na recuperação e no desenvolvimento de bebês prematuros e de baixo peso. O método consiste no contato pele a pele entre o recém-nascido e os pais, principalmente a mãe.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, administrado pela SPDM em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, o Método Canguru integra a rotina da UTI Neonatal e faz parte das ações de acompanhamento aos recém-nascidos internados.
Entre os efeitos observados estão a ajuda no controle da temperatura corporal, a estabilização da respiração e dos batimentos cardíacos e a diminuição de episódios de apneia. O contato direto também pode contribuir para a redução do estresse e auxiliar no ganho de peso dos bebês.
De acordo com estudos sobre o tema, a prática ainda favorece o desenvolvimento neurológico e sensorial, melhora a qualidade do sono e fortalece o sistema imunológico. O método também estimula o aleitamento materno ao facilitar a amamentação e aumentar a produção de leite.
A moradora do bairro Campo dos Alemães, Karina Nunes Alexandre, utilizou o Método Canguru pela primeira vez nesta semana com a filha Kamile, nascida no último dia 2 com 24 semanas e seis dias de gestação e pesando 848 gramas.
Segundo ela, o primeiro contato direto com a filha ocorreu dentro da unidade neonatal. Após a experiência, Karina afirmou que pretende repetir o procedimento diariamente por considerar importante para o desenvolvimento da bebê.
Outra mãe atendida pela unidade foi Larissa Alessandra Ribeiro Martins, que realizou a prática com as filhas gêmeas Maria Júlia e Maria Vitória, nascidas com 31 semanas de gestação. Ela relatou que percebeu mudanças na respiração das bebês durante o contato pele a pele.
A enfermeira coordenadora da UTI Neonatal, Fernanda Ferrer, informou que a participação da família faz parte do tratamento oferecido aos recém-nascidos internados. Segundo ela, o Método Canguru auxilia na estabilização clínica dos bebês e amplia a participação dos pais nos cuidados durante a recuperação.
A unidade neonatal do hospital possui 33 leitos, sendo 14 destinados à UTI Neonatal e 19 para cuidados intermediários. O espaço atende recém-nascidos prematuros e bebês com complicações clínicas, contando com equipes multiprofissionais e estrutura voltada ao atendimento neonatal.