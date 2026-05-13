Celebrado em 15 de maio, o Dia Internacional do Método Canguru destaca uma prática utilizada no atendimento neonatal para auxiliar na recuperação e no desenvolvimento de bebês prematuros e de baixo peso. O método consiste no contato pele a pele entre o recém-nascido e os pais, principalmente a mãe.

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No Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, administrado pela SPDM em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos, o Método Canguru integra a rotina da UTI Neonatal e faz parte das ações de acompanhamento aos recém-nascidos internados.