A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Educação, deu início à entrega dos novos uniformes escolares com nova modelagem de tecido, aparência atrativa e totalmente reformulada. São mais de 12 mil kits em distribuição para estudantes do ensino fundamental, sob investimento de mais de R$ 3,5 milhões. A entrega é realizada pelas próprias escolas.

Os novos uniformes foram desenvolvidos nas cores azul e verde, conforme demanda de pais e responsáveis para a substituição da cor branca. O modelo também ganha a ilustração de um jacaré com o objetivo de tornar a roupa mais lúdica e convidativa para o uso dos pequenos estudantes. Além das mudanças visuais, o tecido dos uniformes também foi substituído para uma opção mais confortável, para tornar a rotina das crianças ainda mais agradável.

Inicialmente, é realizada a entrega do Kit “Dia a Dia”, composto por três camisetas de manga curta, duas bermudas ou dois shorts saia. Já até o fim de maio, também deve ser entregue o Kit “Cuidado”, que conta com uma blusa de agasalho, duas calças de agasalho e uma camiseta de manga longa.

“A entrega dos conjuntos é um compromisso com a comunidade que conseguimos aperfeiçoar. A Prefeitura ouviu as demandas, discutiu melhorias e chegou a um novo uniforme moderno, confortável e bonito”, afirmou a secretária de Educação, Ana Cristina Monteiro.

O uso do uniforme escolar é considerado uma importante medida de segurança, já que promove identificação rápida das crianças, mas gera ainda benefícios como promoção de igualdade social e economia financeira para as famílias. A etiqueta das roupas também destaca o número 180, disque denúncia em caso de violência doméstica ou familiar.