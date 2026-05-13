A morte de Izabel Cristina Maciel Fieschi, aos 58 anos, gerou comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e integrantes da comunidade escolar de Taubaté. A informação foi divulgada por meio de uma nota de pesar publicada pela Secretaria de Educação do município.
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Izabel atuava como inspetora de escola e foi lembrada pela dedicação, atenção e carinho no convívio diário com alunos, famílias e colegas. Em nota, a Educação de Taubaté destacou que ela marcou a vida de muitas pessoas pela presença acolhedora, pelo compromisso com o trabalho e pela forma gentil com que tratava todos ao seu redor.
“Neste momento de dor, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Isabel”, publicou a secretaria.
Segundo a nota de falecimento do Memorial Sagrada Família, Izabel nasceu em 3 de outubro de 1967 e morreu em 12 de maio de 2026. O velório aconteceU nesta quarta-feira (13), na Capela 10 do Memorial Sagrada Família, na rua Professor Luiz Augusto da Silva, 55, no Centro de Taubaté.
A cerimônia teve início às 6h e seguiu até 11h. O corpo foi encaminhado para cremação no Memorial Sagrada Família.