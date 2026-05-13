Mensagens, documentos e áudios obtidos pelo portal Intercept Brasil colocaram o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, no centro de uma nova crise política após a revelação de uma negociação de cerca de R$ 134 milhões com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
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Em um dos áudios divulgados, o parlamentar demonstra preocupação com atrasos nos pagamentos da produção cinematográfica.
O material foi divulgado pelo portal Intercept Brasil e inclui conversas entre Flávio e o ex-banqueiro, além de comprovantes bancários e cronogramas de pagamento ligados ao projeto cinematográfico.
Em um dos áudios divulgados, Flávio demonstra preocupação com atrasos financeiros envolvendo nomes do cinema internacional. “Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, uns caras renomadíssimos lá no cinema americano”, afirma o senador na gravação.
Reportagem cita transferências milionárias
Segundo o Intercept, ao menos US$ 10,6 milhões (cerca de R$ 61 milhões) teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações relacionadas ao longa-metragem.
A investigação jornalística aponta que parte das movimentações teria ocorrido por meio de empresas ligadas ao grupo de Daniel Vorcaro e também por um fundo sediado no Texas, nos Estados Unidos.
Em uma das mensagens reveladas, enviada em novembro de 2025, Flávio escreveu: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”
O projeto “Dark Horse” também teria participação do deputado federal Mario Frias e do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, segundo a reportagem.
Flávio pede CPI do Banco Master
Após a repercussão do caso, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nesta quarta-feira (13) defendendo a criação de uma CPI para investigar o Banco Master. “Vamos separar os inocentes dos bandidos”, afirmou o senador.
Segundo Flávio, o contato com Daniel Vorcaro teve como único objetivo buscar patrocínio para o filme sobre o pai. Ele negou qualquer irregularidade e afirmou não ter oferecido vantagens em troca das negociações.
Questionado pelo Intercept sobre os supostos repasses milionários, o senador respondeu: “É mentira”.
Daniel Vorcaro foi preso em novembro de 2025 enquanto tentava embarcar para Dubai. Um dia depois, o Banco Master entrou em processo de liquidação pelo Banco Central.