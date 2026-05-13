Mensagens, documentos e áudios obtidos pelo portal Intercept Brasil colocaram o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, no centro de uma nova crise política após a revelação de uma negociação de cerca de R$ 134 milhões com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme “Dark Horse”, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Em um dos áudios divulgados, o parlamentar demonstra preocupação com atrasos nos pagamentos da produção cinematográfica.