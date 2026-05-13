Morreu na manhã desta quarta-feira (13), Jairo Alves da Silva, diretor técnico da AAP-SJC (Associação dos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos). A informação foi divulgada pela própria entidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Jairo teve papel importante na história e no crescimento da associação, onde atuava desde 1995. Segundo a AAP-SJC, ele contribuiu de forma decisiva para a modernização da instituição, especialmente no processo de informatização da secretaria e no apoio às áreas de contabilidade, controle e gestão financeira.
Natural de Campanha, em Minas Gerais, Jairo chegou a São José dos Campos em 1963. Era casado com Lenite Lamare da Silva desde 1974 e deixa as filhas Viviane e Valéria, além do neto Caio.
Antes de ingressar na Associação dos Aposentados, Jairo construiu carreira na Ericsson e na General Motors, empresa pela qual se aposentou em 1991. Anos depois, passou a colaborar com a AAP-SJC, assumindo funções administrativas e financeiras.
Com a morte do diretor Dilzo Ferreira, Jairo foi empossado como diretor responsável pelas finanças da associação, cargo que exerceu com seriedade e dedicação. A entidade destacou ainda o cuidado dele com a correta aplicação das contribuições dos associados e com o patrimônio institucional.
Nos últimos anos, Jairo também acompanhava de perto o funcionamento do Centro de Atividades da AAP-SJC, mantendo atuação próxima à rotina da entidade.
As informações sobre velório e sepultamento ainda serão divulgadas.