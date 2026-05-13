Morreu na manhã desta quarta-feira (13), Jairo Alves da Silva, diretor técnico da AAP-SJC (Associação dos Aposentados e Pensionistas de São José dos Campos). A informação foi divulgada pela própria entidade.

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Jairo teve papel importante na história e no crescimento da associação, onde atuava desde 1995. Segundo a AAP-SJC, ele contribuiu de forma decisiva para a modernização da instituição, especialmente no processo de informatização da secretaria e no apoio às áreas de contabilidade, controle e gestão financeira.