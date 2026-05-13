Demolição
A Prefeitura de Taubaté informou à Câmara que ainda faltam demolir quatro residências no Residencial Tancredo Neves, no bairro Parque Três Marias. A informação foi prestada em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).
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Residencial
Em março de 2014, em meio a uma ação movida pela Prefeitura, a Justiça determinou que 15 famílias deixassem as casas do Tancredo Neves, sob a alegação de que as residências proporcionavam risco aos moradores.
Aterro
O conjunto foi construído na década de 1980, sobre um aterro sanitário desativado. Na ação, a Prefeitura alegou que as casas apresentavam rachaduras e que havia risco de desabamento.
Famílias
Segundo a Prefeitura, das 15 famílias, 12 saíram das casas e estão sendo assistidas pelo Programa Bolsa Aluguel. Das 15 casas, 11 foram demolidas. Outra moradia será derrubada após a antiga proprietária, que já deixou o local, retirar os objetos pessoais. "A conclusão da demolição depende da desocupação de três imóveis cujos moradores se recusam a sair", afirmou a Prefeitura na resposta enviada para a Câmara.
Invasões
A Prefeitura afirmou ainda que "tem efetuado constantes diligências no local a fim de coibir novas invasões naquela área".
Área verde
Sobre o futuro do espaço, a Prefeitura afirmou que o terreno "permanecerá preservado como área verde", e que "aguarda a conclusão do processo de desocupação e a retirada de todas as famílias que ainda residem na área para que as medidas de recuperação ambiental definitiva sejam consolidadas".
Habitações
Sobre a construção de novas moradias para as famílias, a Prefeitura afirmou que está "na fase de aprovação do projeto para a construção das unidades habitacionais no Conjunto Fonte Imaculada", mas que "ainda não possuímos orçamento" para isso e que "não existe um prazo definido para o início e conclusão das obras".