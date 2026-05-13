Demolição

A Prefeitura de Taubaté informou à Câmara que ainda faltam demolir quatro residências no Residencial Tancredo Neves, no bairro Parque Três Marias. A informação foi prestada em resposta a um requerimento da vereadora Talita (PSB).

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Residencial

Em março de 2014, em meio a uma ação movida pela Prefeitura, a Justiça determinou que 15 famílias deixassem as casas do Tancredo Neves, sob a alegação de que as residências proporcionavam risco aos moradores.